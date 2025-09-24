Ричард Кирлин — В июне 2024 года был найден мёртвым в отеле Hilton в центре Киева. Точная причина гибели официально не озвучена, что породило множество версий и слухов. Некоторые источники утверждали, что он мог заниматься вопросами поставок и координации помощи Украине, в том числе логистикой истребителей F-16. Кирлин — гражданин США, который служил в ВВС и имел опыт работы в логистике и сфере оборонных технологий, позднее сотрудничал с Министерством обороны и Госдепартаментом. Летом 2024 года был прикомандирован к посольству США в Киеве. По данным СМИ, Кирлин прибыл на Украину всего за десять дней до своей смерти.