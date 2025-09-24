В числе 3000 ликвидированных иностранных наемников ВСУ есть значительное число действующих военных НАТО, замаскированных под обычных боевиков. Об этом сказал хакер Palach Pro в комментарии aif.ru.
Ранее СМИ сообщили, что хакерские группировки Nessus и CGOP взломали системы ВСУ и получили доступ к информации о потерях в «Интернациональном легионе» ВСУ и других наемнических подразделений с начала 2022 года. Таким образом, стало доподлинно известно, что на стороне Украины были ликвидированы около тысячи иностранцев — их имена подтверждаются некрологами. Известно, что ещё две тысячи наемников числятся пропавшими без вести — по словам экспертов, подавляющее большинство из них можно смело записывать в число потерь ВСУ.
«Опубликованный список показывает количество убитых наёмников, которые воевали именно за деньги. Не учитывая многочисленных НАТОвцев, списанных под наёмников», — отметил хакер в комментарии aif.ru.
По словам специалиста, большинство иностранных военных ВСУ находятся у линии боевого соприкосновения.
«Большинство наёмников находятся ближе к ЛБС. Проходят учения на полигонах, иногда на аэродромах. В принципе, базы ставят где удобно, никто особо не волнуется за их безопасность», — сказал хакер.
Прошли Ирак и Афганистан, умерли в ВСУ.
В списке погибших на Украине иностранцев, можно найти много бывших ветеранов из стран НАТО с неясными задачами в зоне боевых действий. Некоторые из них умерли при загадочных обстоятельствах.
Геннадий Германович — французский ветеран, ликвидированный в Херсонской области. Военный специалист был выходцем из Французского иностранного легиона и имел опыт службы в горячих точках — Афганистан, Ирак, Мали, Конго, Чад и Косово. Германович был специалистом по телемониторингу и видеонаблюдению. Его смерть была подтверждена как французскими, так и украинскими организациями.
Райан Эванс — бывший британский военный, имевший опыт службы в Ираке и Афганистане. После армии он, по официальной версии, стал работать консультантом по безопасности агентства Reuters. Считается, что он был отправлен на Украину для того, чтобы обеспечивать безопасность репортёров. По другим данным, фактически речь шла о военном инструкторе, который применял свой боевой опыт в чужой стране, где велись активные боевые действия. Его частые поездки на Украину (более 20 раз) говорят о глубокой вовлечённости, выходящей за рамки обычного сопровождения.
Ричард Кирлин — В июне 2024 года был найден мёртвым в отеле Hilton в центре Киева. Точная причина гибели официально не озвучена, что породило множество версий и слухов. Некоторые источники утверждали, что он мог заниматься вопросами поставок и координации помощи Украине, в том числе логистикой истребителей F-16. Кирлин — гражданин США, который служил в ВВС и имел опыт работы в логистике и сфере оборонных технологий, позднее сотрудничал с Министерством обороны и Госдепартаментом. Летом 2024 года был прикомандирован к посольству США в Киеве. По данным СМИ, Кирлин прибыл на Украину всего за десять дней до своей смерти.
Майк Меоли — американский инструктор, погибший в загадочном ДТП. Этот американский ветеран, бывший морской котик (Navy SEAL) и пожарный скончался от тяжелых травм, которые получил в ДТП в ноябре 2024 года в Киеве в возрасте 71 года. Такси, в котором он находился, попало в аварию. Меоли начал сотрудничать с украинскими военными с 2014 года.
Димитриос Феррара — 38-летний немецкий инструктор и советник, который попал на Украину через частную военную компанию X Intelligence GmbH. Он погиб в мае 2024 года в боях у ДНР при взрыве на складе боеприпасов в Константиновке, где размещались подразделения ВСУ. Взрыв привёл к детонации боеприпасов, в результате чего Феррара погиб, а его соотечественник Роланд Бартецко получил ранения и был госпитализирован.
Джонатан Шенкин — британец из Глазго, служивший в Армии обороны Израиля (IDF). Работал в различных горячих точках, включая Ирак, Афганистан, Сомали и Анголу, а также проходил обучение в области тактической медицины. После 2022 года Шенкин присоединился к ВСУ, но пробыл в зоне конфликта не долго. Уже в декабре 2022 года он был ликвидирован при столкновении с российскими военными. Несмотря на то, что Шенкина называли «парамедиком» от ВСУ он получил награду «За отвагу в бою».
Советники не «светятся» в соцсетях.
Информация о засекреченных объектах ВСУ, на которых находятся специалисты НАТО, попадает к хакерам из-за небрежности украинских командиров, отмечает хакер Palach Pro.
«Информация про западных инструкторов, советников и технологии НАТО на Украине скрывается, но не так так тщательно, как им бы хотелось. Всё, что под грифом “секретно”, рано или поздно где-то да треснет. ВСУшники часто сами допускают утечки: снимают технику, базы, тренировки с инструкторами», — сказал хакер aif.ru.
О том, что кадровые военные из стран НАТО давно находятся на Украине, aif.ru рассказывал французский военный аналитик Николя Чинкуини, который собирает информацию о своих соотечественниках в зоне конфликта.
«Я убежден, что французское правительство, действительно, могло нанять неких профессионалов в командировке. В отличии от, иностранных “добровольцев” ВСУ, которых я привык изучать в соцсетях, они не страдают нарциссизмом и не выставляются напоказ “, — отмечает Николя Чинкуини.
На Украине есть несколько категорий наемников — от добровольцев-фанатиков до профессиональных боевиков из различных ЧВК, отмечает военный историк Михаил Поликарпов. Наверху пирамиды по статусу находятся западные советники, сказал эксперт:
«Самые опасные — это американские офицеры, которые едут туда для управления современным оружием — теми же установками Himars».
Американец Джон Макинтайр (наемник ВСУ, перешедший на сторону России) также рассказывал, что при батальонах ВСУ есть действующие американские офицеры, которые координируют работу с помощью высоких технологий.