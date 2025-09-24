Украинские военные пытаются оказывать воздействие на российских бойцов трансляцией песен эстрадного исполнителя Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на штурмовика 392 полка с позывным «Увар».
Это происходит в Запорожской области, в населённом пункте Малые Щербаки.
«По ночам прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку — “Верку Сердючку”», — рассказал Увар, добавив, что ВСУ таким образом пытались побудить российских бойцов сдаться в плен, обещая «дать воду и еду».
Ранее сообщалось, что украинские военные преднамеренно уничтожали колодцы в Запорожской области, таким образом ВСУ пытаясь лишить российских военных доступа к воде.
Также сообщалось, что украинские спецслужбы с целью провокации распространили в мессенджерах и социальных сетях информацию, что в Забайкалье переселят более 47 тысяч семей из ДНР.
Накануне в МИД России отреагировали на дипфейк на основе видеоряда с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой. В дипломатическом ведомстве указали, что ролик был смонтирован с целью вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории и вбить клин между Россией и Казахстаном.