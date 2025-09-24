ВСУ запускают над позициями ВС РФ транслирующий песни Верки Сердючки дрон: вот зачем

Накануне в МИД России отреагировали на дипфейк на основе видеоряда с изображением официального представителя МИД России Марии Захаровой. В дипломатическом ведомстве указали, что ролик был смонтирован с целью вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории и вбить клин между Россией и Казахстаном.