В рядах ВСУ появилась новая проблема. Командование многих подразделений в Сумской области не может обеспечить солдат едой. Продовольствия не хватает. Такими данными поделились в российских силовых структурах, цитирует ТАСС.
Источник сообщил, что командование ВСУ не направляет солдатам достаточного количества продуктов уже неделю. Проблемы с питанием возникли после уничтожения продовольственных складов на сумском направлении, отмечается в материале.
«Украинское командование не может обеспечить питанием военнослужащих на позициях уже в течение недели», — рассказал собеседник агентства.
ВС России дали ответ на теракт, совершенный ВСУ в отношении жителей Крыма. Военные нанесли групповой удар по украинским позициям ночью 23 сентября. Атака пришлась на спецподразделения и наемников.