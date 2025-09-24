Российские военные нашли сатанинский* алтарь на оставленных ВСУ позициях около Курахово в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военно-политического эксперта Яна Гагина.
«Данный сатанинский* алтарь был найден в одном из подвалов в расположении противника в районе Курахово. Был найден нашими военнослужащими», — рассказал Гагин, добавив, что вместе с алтарём был найден ряд предметов и документ, объясняющий, как их использовать.
Предметы передали в правоохранительные органы, эксперты проверят их на принадлежность к экстремизму, добавил он.
«Это говорит о том, что подобные наборы поставлялись в националистические подразделения либо в ВСУ централизованно», — сделал вывод эксперт.
Напомним, в 2024 году Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви.
Напомним, в сентябре Верховный суд России признал сатанизм* экстремистским движением и полностью запретил его деятельность в стране. Теперь использование символики вроде пентаграмм или перевернутых крестов может повлечь за собой ответственность по закону.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.