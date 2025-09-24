Военные российской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) отмечают присутствие на стороне украинских войск наемников, в том числе из Южной Кореи, Восточной Европы, а также Франции. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Якут-За».
«Были наемники из Франции. Как мы потом поняли, это, скорее всего, был французский иностранный легион. А так, встречаются поляки, прибалты. Преобладает Восточная Европа», — заявил он.
Российский военный отметил рост числа темнокожих в рядах украинской армии. По его словам, с 2024 года они встречаются «все чаще и чаще».
Как рассказал «Якут-За», многие иностранные военные остаются на передовой, поскольку не успевают отойти из зоны боевых действий из-за стремительного продвижения Вооруженных сил (ВС) России.
Напомним, иностранных наемников много не только на передовой, но и в местных больницах. Как писал сайт KP.RU, согласно приведенным данным, медицинские учреждения Харькова заполнены ранеными немцами и французами.