Отмечен рост числа темнокожих в рядах ВСУ: что стало с украинской армией

Военные российской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) отмечают присутствие на стороне украинских войск наемников, в том числе из Южной Кореи, Восточной Европы, а также Франции. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Якут-За».