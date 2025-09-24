Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Остались без света: губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА

Глава региона уточнил, что из-за падения обломков дронов вспыхнуло несколько пожаров.

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов отразили ночью 24 сентября в Волгоградской области.

Глава региона Андрей Бочаров так прокомментировал ситуацию:

«Силами противовоздушной обороны МО РФ отражена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, поврежденных жилых домов нет, никто из людей не пострадал».

Губернатор уточнил, что из-за падения обломков дронов вспыхнуло несколько пожаров — горела сухая растительность. Огонь был оперативно потушен противопожарными силами.

В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково. На месте происшествия на линии электропередачи работают ремонтные бригады.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше