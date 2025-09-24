Остались без света: губернатор Бочаров прокомментировал атаку БПЛА

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов отразили ночью 24 сентября в Волгоградской области.
Глава региона Андрей Бочаров так прокомментировал ситуацию:
«Силами противовоздушной обороны МО РФ отражена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, поврежденных жилых домов нет, никто из людей не пострадал».
Губернатор уточнил, что из-за падения обломков дронов вспыхнуло несколько пожаров — горела сухая растительность. Огонь был оперативно потушен противопожарными силами.
В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково. На месте происшествия на линии электропередачи работают ремонтные бригады.