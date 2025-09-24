ВС России уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в ЛНР

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», провели успешные боевые операции. В результате были уничтожены замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, бронетехника и личный состав ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на территории ЛНР.