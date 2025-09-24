Ричмонд
В Самарской области ночью 24 сентября объявили опасность атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотников действует в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 24 сентября в Самарской области объявили опасность атаки беспилотников. Такое предупреждение появилось в официальном приложении МЧС около 03.15 по местному времени. Также жители региона получили смс-сообщения об угрозе.

«Будьте бдительны! В экстренных случаях звоните 112», — обратились к самарцам.

В МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при реальной атаке беспилотников. Если в этот момент вы оказались на улице или в транспорте, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В здании советуют спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, а в квартире — найти место без окон, рядом с несущими стенами. Пользоваться лифтом и подходить к окнам при атаке беспилотников — опасно!

