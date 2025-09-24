В Самарской области ночью 24 сентября объявили опасность атаки БПЛА

В МЧС Самарской области напомнили, как вести себя при реальной атаке беспилотников. Если в этот момент вы оказались на улице или в транспорте, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. В здании советуют спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, а в квартире — найти место без окон, рядом с несущими стенами. Пользоваться лифтом и подходить к окнам при атаке беспилотников — опасно!