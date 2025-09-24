Ричмонд
Глава Таганрога перечислила разрушения после ночной атаки БПЛА 24 сентября

Многоквартирные дома пострадали после ночной атаки БПЛА в Таганроге 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки БПЛА в среду, 24 сентября, в Таганроге были повреждены многоквартирные дома. Об этом утром в своем телеграм-канале сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

— В результате отражения ночной атаки БПЛА есть повреждения остекления окон, балконов, — сообщила мэр Таганрога.

Также глава предупредила, что уже с утра рабочая группа начнет обход всех пострадавших квартир и домов, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба.

— По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования, — добавила Светлана Камбулова и попросила жителей Таганрога обеспечить специалистам рабочей группы доступ в квартиры и дома для возможности осмотра и фиксации повреждений.

