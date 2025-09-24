«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Силы ПВО за ночь уничтожили 70 украинских беспилотников
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 70 украинских беспилотников над пятью регионами РФ и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.