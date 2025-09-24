Обманом отправленные на передовую в Харьковской области военные ВСУ погибли

Как сообщается, на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области в плен взяли одного военного 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии. Оказалось, что военнослужащего ремонтного батальона обманом отправили на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений.