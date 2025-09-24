Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленные на передовые позиции обманом, погибли на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как сообщается, на участке фронта Меловое — Хатнее в Харьковской области в плен взяли одного военного 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинской армии. Оказалось, что военнослужащего ремонтного батальона обманом отправили на передовые позиции под предлогом рытья окопов для подразделений.
«С ним на позиции было еще четверо таких же как он, все погибли», — заявил собеседник агентства.
Напомним, командование ВСУ часто использует обман. Так, в Сумской области обман использовался для направления боевых групп для эвакуации раненых из населенных пунктов, находящихся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.