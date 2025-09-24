Ричмонд
В Шолоховском районе из-за атаки БПЛА пострадали два человека

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Шолоховском районе Ростовской области пострадали два человека.

Источник: Коммерсантъ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницу.

Пожар в частном доме в станице Базковской потушили на 75 кв.м. На месте уже работают следователи.

В домах на улицах Дзержинского и Морозова в Таганроге повреждения получило остекление окон и балконов. В нескольких домах и во дворе частной организации нашли фрагменты БПЛА. Эти места оцепили.

«Утром полученный ущерб зафиксируют муниципальные комиссии. Всем пострадавшим окажем помощь»,—отметил губернатор региона.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ночью силами противовоздушной обороны беспилотники сбили над Таганрогом, а также Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами. В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. Пожар потушили на 75 кв.м. На месте уже работают следователи.

