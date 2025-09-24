Ричмонд
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Запрет действовал в воздушной гавани города-героя немногим более 7 часов.

По информации официального представителя Росавиации Артема Кореняко, в 7.14 24 сентября в аэропорту Сталинград (Волгоград) вновь разрешили принимать и отправлять самолеты. Ранее, в 0.08, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В связи с действовавшим запретом в волгоградском аэропорту отменили и задержали несколько рейсов.

Напомним, в ночь на 24 сентября в Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.

