В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

По информации официального представителя Росавиации Артема Кореняко, в 7.14 24 сентября в аэропорту Сталинград (Волгоград) вновь разрешили принимать и отправлять самолеты. Ранее, в 0.08, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В связи с действовавшим запретом в волгоградском аэропорту отменили и задержали несколько рейсов.
Напомним, в ночь на 24 сентября в Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Бочаров.
