Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью над Ростовской областью отразили очередную атаку вражеских БПЛА

В период с 23:00 23 сентября до 07:00 24 сентября силами ПВО в небе над Ростовской областью отразили очередную атаку вражеских беспилотников. Обновленную информацию опубликовали в сводке минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Всего минувшей ночью над территорией РФ уничтожили 70 БПЛА. Их точное количество не уточняется, однако ПВО работали в небе над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники сбили над Таганрогом, а также Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами. В станице Базковской Шолоховского района на 75 кв.м. загорелся частный дом. Пожар потушили. Кроме того, в Шолоховском районе пострадали два человека. Их с осколочными ранениями доставили в больницу. В домах на улицах Дзержинского и Морозова в Таганроге повреждения получило остекление окон и балконов. В нескольких домах и во дворе частной организации нашли фрагменты БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше