Ночью над Ростовской областью отразили очередную атаку вражеских БПЛА

Как ранее писал «Ъ-Ростов», беспилотники сбили над Таганрогом, а также Мясниковским, Миллеровским, Куйбышевским, Шолоховским, Тарасовским и Верхнедонским районами. В станице Базковской Шолоховского района на 75 кв.м. загорелся частный дом. Пожар потушили. Кроме того, в Шолоховском районе пострадали два человека. Их с осколочными ранениями доставили в больницу. В домах на улицах Дзержинского и Морозова в Таганроге повреждения получило остекление окон и балконов. В нескольких домах и во дворе частной организации нашли фрагменты БПЛА.