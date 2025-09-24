Отбой беспилотной опасности объявлен в Ростовской области утром 24 сентября

Утром среды, 24 сентября, в Ростовской области был объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующие sms-сообщения на телефоны получили жители донского региона от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций около 7:30.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области, — коротко говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 24 сентября донской регион пережил атаку БПЛА. По словам главы Ростовской области Юрия Слюсаря, силы и средства ПВО отразили нападение дронов в городе Таганроге и пяти районах: Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районе.
— В станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. С осколочными ранениями в Вешенскую ЦРБ доставлены два человека, — прокомментировал глава региона.
Кроме того, в Таганроге при отражении воздушной атаки было повреждено остекление в многоквартирных домах на двух улицах.