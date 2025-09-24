Ричмонд
Над Черным морем отразили атаку БПЛА

Всего над регионами России в ночь на 24 сентября дежурными силами ПВО было уничтожено 70 украинских беспилотников.

Над акваторией Черного моря отразили атаку вражеских БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации.

В ночь на 24 сентября дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов — над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, а также Республикой Крым и Черным морем.

Ранее мы писали, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Связано это с обеспечением безопасности пассажиров, отметил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Напомним, что в Краснодарском крае 1 октября с 10:30 до 10:40 проверят систему оповещения населения. Известно, что вместе с сиренами учебные сообщения о проверке запустят по ТВ и радио. Есть вероятность, что где-то сирены завоют с задержкой или будут слышны слабо — такие случаи тоже часть проверки.

