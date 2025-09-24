Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

Мэр Новороссийска призвал покинуть набережную и пляжи из-за угрозы БЭК.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил о тревоге, связанной с угрозой применения безэкипажных катеров (БЭК). Жителей и гостей города призвали эвакуироваться с набережных и пляжей.

В случае включения сирен — сигнала «Внимание всем!» — тем, кто находится дома, рекомендуется держаться подальше от окон, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Находиться на открытом пространстве вблизи моря категорически не рекомендуется.

Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его социальных сетях, на странице администрации Новороссийска, на волнах Радио «Новая Россия» (104FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).

«Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — написал Кравченко в своем телеграм-канале.

Ранее на Кубани объявляли беспилотную опасность и ввели ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика. В 7:27 режим беспилотной опасности сняли, а аэропорты начали принимать и выпускать самолеты.