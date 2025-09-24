Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

В случае включения сирен — сигнала «Внимание всем!» — тем, кто находится дома, рекомендуется держаться подальше от окон, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Находиться на открытом пространстве вблизи моря категорически не рекомендуется.