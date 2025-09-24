Угрозу применения безэкипажных катеров объявили в Новороссийске

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко предупредил о тревоге, связанной с угрозой применения безэкипажных катеров (БЭК). Жителей и гостей города призвали эвакуироваться с набережных и пляжей.
В случае включения сирен — сигнала «Внимание всем!» — тем, кто находится дома, рекомендуется держаться подальше от окон, укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, или в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Находиться на открытом пространстве вблизи моря категорически не рекомендуется.
Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его социальных сетях, на странице администрации Новороссийска, на волнах Радио «Новая Россия» (104FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов).
«Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — написал Кравченко в своем телеграм-канале.
Ранее на Кубани объявляли беспилотную опасность и ввели ограничения в аэропортах Сочи и Геленджика. В 7:27 режим беспилотной опасности сняли, а аэропорты начали принимать и выпускать самолеты.