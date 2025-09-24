Российские военные сжимают кольцо вокруг Купянска. Об этом со ссылкой на представителей в силовых структурах России сообщает ТАСС.
«Вокруг Купянска кольцо стремительно сжимается», — сообщили собеседники издания.
Отмечается, что Вооруженные силы России кратно улучшили позиции на этом участке передовой.
Накануне Минобороны России сообщило, что группировки войск «Запад» успешно решают задачи по освобождению Купянска. Освобождение города ускорит установление контроля над ключевыми позициями обороны ВСУ в Донбассе, речь идет о Славянске и Краматорске.
Также в оборонном ведомстве отметили, что ВСУ превратили Купянск в крепость, поскольку это ключевой объект ВСУ для контроля восточной части Харьковской области. Пути снабжения группировки Вооруженных сил Украины на восточном берегу Оскола проходят через Купянск.