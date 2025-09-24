Ричмонд
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ограничения вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пока ограничения действовали, на запасные аэродромы отправились семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.