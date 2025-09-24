Ранее ограничения вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пока ограничения действовали, на запасные аэродромы отправились семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.
Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу
В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
