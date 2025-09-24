Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Ранее ограничения вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов.



Пока ограничения действовали, на запасные аэродромы отправились семь самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.



«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — говорится в сообщении.