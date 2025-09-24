Губернатор Севастополя сообщил о ночной атаке на город

«По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе — не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки», — написал Развожаев.
Всего в ночь на 24 сентября сбили 70 дронов — над Крымом, Черным морем, Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями. В связи с этим три российских аэропорта приостановили работу. Речь идет об аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.
Российские регионы подвергаются атакам с начала военной операции на Украине. Особенностью атаки, произошедшей в ночь на 23 сентября, стало использование воздушных шаров, сообщили источники РБК.
Той ночью сбили 69 дронов, сообщало Минобороны. Их уничтожили с полуночи до 7:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями, Крымом и Московским регионом.
Некоторые дроны направлялись в сторону Москвы. За сутки сбили более 40 таких БПЛА.