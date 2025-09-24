Ричмонд
ВСУ вновь пытались атаковать Севастополь минувшей ночью

За ночь над Севастополем и Черным морем ПВО сбили 16 беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью Севастополь вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. Силы противовоздушной обороны и Черноморский флот эффективно отразили налет беспилотников на город.

«В общей сложности к 6 утра силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА. По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным Спасательной службы, пострадавших объектов в городе нет.

Около полуночи в городе прозвучало предупреждение о воздушной тревоге. Почти в три часа ночи ее отменили.

