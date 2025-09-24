Глава Башкирии сообщил о новой атаке БПЛА на завод в Салавате

В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений.
«На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — подчеркнул Радий Хабиров.
Напомним, 18 сентября два беспилотника самолётного типа атаковали «Газпром нефтехим Салават». Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.
