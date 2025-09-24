Ричмонд
Глава Башкирии сообщил о новой атаке БПЛА на завод в Салавате

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» подверглось очередной террористической атаке беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

Источник: Башинформ

В настоящее время специалисты выясняют степень повреждений.

«На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, 18 сентября два беспилотника самолётного типа атаковали «Газпром нефтехим Салават». Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше