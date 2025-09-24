Ричмонд
В Волгоградской области БПЛА устроили атаку на топливно-энергетические объекты

Село осталось без света после массированной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В России в ночь на 24 сентября 2025 отбивали массированную атаку украинских БПЛА. За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 70 дронов. Часть из них — в Волгоградской области. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, атака шла на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Не обошлось без последствий: после падения дронов случились пожары, один населенный пункт остался без света.

— Возгорания сухой растительности оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады, — рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА Андрей Бочаров.

По данным властей, люди и жилые строения не пострадали.

