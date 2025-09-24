В Лондоне открылись мемориал и выставка, посвященные погибшим на Украине британским наемникам, в списке значится 40 имен, передает The Sun.
Среди них — 26-летняя Кэтрин «Кася» Мельничук, 22-летний Сэм Ньюи, 31-летний Джордан Чедвик и другие. Также в список «почёта» вышли и те, кто умер не в бою.
«Бёрк, бывший десантник, основал группировку “Тёмные ангелы” и позже был убит своим товарищем-австралийцем, который затем бежал из страны», — отмечает автор материала.
Уточняется, что выставку должен был официально открыть посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Ранее на посвященным Украине мероприятии в Лондоне бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Евросоюз немедленно ввести войска на Украину.