Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранением

Участников спецоперации, которые из-за болезни не вернулись на работу в течении трех месяцев после ухода с военной службы, запретят увольнять. Такой закон был принят 23 сентября Госдумой.

На сегодняшний день в случае призыва работника по мобилизации или заключения им контракта с Минобороны, действие трудового договора приостанавливается на период прохождения им военной службы. Соглашение возобновляется после возвращения сотрудника на работу. Также военнослужащий должен за три дня предупредить о возвращении своего работодателя. Если же по истечении трех месяцев после возвращения сотрудник не вернулся на рабочее место, расторжение трудового договора осуществляется по инициативе работодателя.

— Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров. По действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте — иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Но иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

