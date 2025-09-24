Работодатели не смогут уволить бойцов СВО с ранением

— Принятие изменений позволит дополнительно защитить трудовые и социальные права вернувшихся с фронта солдат и офицеров. По действующему законодательству у них есть три месяца на то, чтобы вновь приступить к работе на прежнем месте — иначе работодатель вправе расторгнуть трудовой договор. Но иногда бойцам нужно больше времени, чтобы восстановиться, пройти реабилитацию, потому предлагается продлить срок действия трудового договора с участниками СВО на весь период их временной нетрудоспособности, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.