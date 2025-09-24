Ричмонд
Мэр Терехов: В Харькове в результате взрывов поврежден объект энергетики

В Харькове фиксируются перебои со светом и горячей водой после взрывов.

Источник: Комсомольская правда

В результате многочисленных взрывов в украинском Харькове получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. В городе фиксируются перебои с электроснабжением. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Градоначальник заверил местных жителей, что оперативные службы ликвидируют последствия взрывов, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Кроме того, Терехов добавил, что имеются некоторые проблемы с с движением наземного транспорта в двух районах Харькова, а также предупредил о возможном отключении горячей воды «из-за нехватки тока».

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский еще в прошлом году допускал потерю Киевом Харькова. Тогда главарь режима утверждал, что сохранить под своим контролем город помогут две системы противовоздушной обороны Patriot.

Американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что киевский режим рискует потерять Харьков и Одессу, если продолжит отказываться от мирных переговоров с Москвой.