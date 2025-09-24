Ричмонд
В Ростовской области несколько городов пострадали от атак беспилотников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября, ФедералПресс. Несколько городов в Ростовской области пострадали от атак беспилотников.

«️В станице Базковской Шолоховского района после падения дрона загорелся частный дом на площади в 75 квадратных метров. В Таганроге взрывной волной выбило стекла в нескольких домах на улицах Дзержинского и Морозова», — сообщают оперативные службы.

В городе на нескольких улицах и жилых домах обнаружены обломки беспилотников, территория оцеплена. В станице Базковской пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Всего дроны были сбиты в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах Ростовской области.