В Ростовской области несколько городов пострадали от атак беспилотников

«️В станице Базковской Шолоховского района после падения дрона загорелся частный дом на площади в 75 квадратных метров. В Таганроге взрывной волной выбило стекла в нескольких домах на улицах Дзержинского и Морозова», — сообщают оперативные службы.
В городе на нескольких улицах и жилых домах обнаружены обломки беспилотников, территория оцеплена. В станице Базковской пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.
Всего дроны были сбиты в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах Ростовской области.