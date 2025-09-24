Режим опасности из-за угрозы БПЛА в Воронежской области снят после 14 часов

В среду, 25 сентября, утром в Воронежской области был отменен режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы атаки беспилотников. Соответствующее объявление сделал губернатор Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале 24 сентября.
Особый режим действовал в течение всей ночи. Оповещение о потенциальной опасности для населения поступило накануне вечером, в 18:57. Отбой был объявлен лишь спустя более 14 часов, в 9:49 утра. По данным властей, информация о сбитых воздушных целях или поражении объектов на территории региона не поступала.
