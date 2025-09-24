Ричмонд
В Самарской области спустя почти восемь часов отменили угрозу атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 24 сентября отменили угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли около 03.00 по местному времени. Через несколько часов в аэропорту Курумоч ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

«В Самарской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА», — такое сообщение появилось в приложении МЧС около 11.00.

Таким образом, угроза действовала почти восемь часов. За это время никаких инцидентов, кроме ограничений в работе аэропорта, не было. Курумоч уже работает в штатном режиме, но два рейса, запланированных на 24 сентября, отменили.

