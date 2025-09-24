В Самарской области спустя почти восемь часов отменили угрозу атаки БПЛА

В Самарской области 24 сентября отменили угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли около 03.00 по местному времени. Через несколько часов в аэропорту Курумоч ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Таким образом, угроза действовала почти восемь часов. За это время никаких инцидентов, кроме ограничений в работе аэропорта, не было. Курумоч уже работает в штатном режиме, но два рейса, запланированных на 24 сентября, отменили.
