Небо над Самарской областью и Оренбуржьем открыто

«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, совершавший рейс в Оренбург», — говорится в сообщении.
Аэровокзалы временно не принимали и не отправляли самолеты утром в среду из-за угрозы атаки БПЛА. В Оренбуржье был объявлен план «Ковер». В настоящее время в местном аэропорту задержан вылет двух рейсов в Москву и одного в Казань.
