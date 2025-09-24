Ричмонд
В Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров

На береговой линии Новороссийска звучит сигнал «Внимание всем».

В Новороссийске идет отражение атаки БЭК, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко на своей странице в социальных сетях.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности», — написал мэр.

Напомним, что в Новороссийске объявили об угрозе атаки безэкипажных катеров и БПЛА. Власти напоминают о запрете съемки и публикации фотографий и видео, отражающих атаки, а также работу средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Андрей Кравченко отметил, что гражданам следует отойти от окон, на улице — укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе. Находиться на открытом пространстве у моря — опасно.

