Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 800 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тысяч рублей», — сообщил Аксенов.

Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.

Выплаты участникам СВО — мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.

Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.

В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше