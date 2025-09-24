В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.