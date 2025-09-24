В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

«Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тысяч рублей», — сообщил Аксенов.
Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
Выплаты участникам СВО — мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.
Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.