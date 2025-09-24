Ричмонд
Днем 24 сентября над Черным морем отразили атаку беспилотников ВСУ

Над Черным морем отразили атаку беспилотников.

Днем 24 сентября над Черным морем отразили атаку беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С 7 часов утра до 12 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря.

Напомним, в Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров.

Мы писали, над Черным морем в ночь с 19 на 20 сентября сбили 15 БПЛА ВСУ. Кроме того, 12 — над Крымом и 3 — над Азовским морем. Всего с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября российская система ПВО уничтожила над российскими регионами 149 украинских беспилотников.

