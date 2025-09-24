ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие

По предварительной информации, сообщил Кондратьев, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается.
«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
