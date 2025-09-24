Ричмонд
При атаке ВСУ на Новороссийск получили повреждения пять жилых домов

СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. В результате атаки БПЛА на Новороссийск пострадали пять жилых домов, в том числе многоквартирных, а также здание гостиницы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня…. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы “Новороссийск”… Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы», — говорится в сообщении.

