Краснодарцам напомнили, что делать, если стали свидетелем работы ПВО

В МЦУ Краснодара напомнили о запрете на съемку БПЛА.

Краснодарцам напомнили, что делать, если стали свидетелем работы ПВО.

Как пояснили в МЦУ города, в целях безопасности ни в коем случае не стоит подходить к обломкам беспилотников, фотографировать их и распространять снимки.

Также нельзя выкладывать в соцсети фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО.

Напомним, в результате атаки беспилотников в Новороссийске погибли два человека. Днем 24 сентября беспилотники ударили в центр города. По предварительной информации, погибли два человека, трое пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы «Новороссийск».

Мы писали, с 7 часов утра до 12 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря.

