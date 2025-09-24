Краснодарцам напомнили, что делать, если стали свидетелем работы ПВО.
Как пояснили в МЦУ города, в целях безопасности ни в коем случае не стоит подходить к обломкам беспилотников, фотографировать их и распространять снимки.
Также нельзя выкладывать в соцсети фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО.
Напомним, в результате атаки беспилотников в Новороссийске погибли два человека. Днем 24 сентября беспилотники ударили в центр города. По предварительной информации, погибли два человека, трое пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, и здание гостиницы «Новороссийск».
Мы писали, с 7 часов утра до 12 часов дежурными средствами ПВО были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря.