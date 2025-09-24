Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 24 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 24 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Бочково Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» наступает в Харьковской области и ДНР

Военнослужащие «Западной» группировки заняли 115 зданий в городе Купянске Харьковской области и вышли на северо-западные окраины Кировска в ДНР.

Бойцы «Запада» в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заблокировала противника у поселка Клебан-Бык

Военнослужащие «Южной» группировки продолжают уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 кв. км территории.

Бойцы «Юга» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника: порядка 215 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка «Центр» перешла на выгодные позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки: более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам в районах населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области, Новогригоровка, Полтавка и Успеновка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Камышеваха, Лукьяновское Запорожской области, Веровка и Веселое Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 70 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия «Мотор Сич», местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два катера ВСУ с десантом.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • семь управляемых авиационных бомб;
  • 202 БПЛА самолетного типа.

