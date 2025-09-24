«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино, Новая Сечь, Павловка и Храповщина Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады в районе населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Бочково Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
«Запад» наступает в Харьковской области и ДНР
Бойцы «Запада» в течение суток атаковали шесть украинских бригад в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области, Масляковка и Ямполь ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций РЭБ и девять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заблокировала противника у поселка Клебан-Бык
Военнослужащие «Южной» группировки продолжают уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища. За сутки в данном районе освобождено более 4,5 кв. км территории.
Бойцы «Юга» нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери противника: порядка 215 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Центр» перешла на выгодные позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: более 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам в районах населенных пунктов Маломихайловка Днепропетровской области, Новогригоровка, Полтавка и Успеновка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Камышеваха, Лукьяновское Запорожской области, Веровка и Веселое Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 70 боевиков, бронеавтомобиль HMMWV, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины, производственным цехам предприятия «Мотор Сич», местам хранения и запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два катера ВСУ с десантом.
Средства ПВО за сутки сбили:
- семь управляемых авиационных бомб;
- 202 БПЛА самолетного типа.