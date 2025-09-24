ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Северска

«В результате работы разведки в районе н.п. Северск был выявлен пункт управления БПЛА противника. По нему нанесли артиллерийский удар, и точными попаданиями объект был уничтожен», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают наносить удары по инфраструктуре управления и средствам разведки ВСУ, что создаёт благоприятные условия для продвижения вперёд штурмовых подразделений.
