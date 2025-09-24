ВС России уничтожили электроподстанцию, обеспечивающую работу ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия “Мотор Сич”, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотных летательных аппарата», — добавили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25233 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42513 единиц специальной военной автомобильной техники.