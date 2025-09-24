ВС России уничтожили электроподстанцию, обеспечивающую работу ВПК Украины

В Минобороны РФ отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 86435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25233 танка и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42513 единиц специальной военной автомобильной техники.