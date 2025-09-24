Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офис КТК в Новороссийске поврежден после атаки БПЛА

В результате дневной атаки беспилотников на Новороссийск в среду, 24 сентября, поврежден офис АО «КТК-Р».

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе компании, двое сотрудников получили ранения и доставлены в медицинское учреждение.

Работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуирован. В здании, где расположен офис КТК, есть пострадавшие, не относящиеся к числу работников компании.

Новороссийск был атакован БПЛА днем 24 сентября. Удар пришелся по центру города. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше