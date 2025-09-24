Офис КТК в Новороссийске поврежден после атаки БПЛА

Как сообщили в пресс-службе компании, двое сотрудников получили ранения и доставлены в медицинское учреждение.
Работа административного офиса приостановлена, персонал эвакуирован. В здании, где расположен офис КТК, есть пострадавшие, не относящиеся к числу работников компании.
Новороссийск был атакован БПЛА днем 24 сентября. Удар пришелся по центру города. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали.
