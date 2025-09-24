Ричмонд
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По уточненной информации, двое погибли, еще 6 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу — троих с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении оперштаба.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города; по предварительной информации, двое погибли и трое пострадали.

Офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске поврежден при массированной атаке беспилотников на центр города, два работника получили ранения, сообщили журналистам в компании.

