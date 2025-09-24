Новороссийск вводит режим ЧС: восемь пострадавших и трое погибших после атаки БПЛА

Все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации и задействованы на месте инцидента. Развернут оперативный штаб для координации действий, а на базе Технико-экономического лицея открыт пункт временного размещения пострадавших.



Возгорание кровли одного из многоквартирных домов по улице Шевченко уже локализовано, ведутся работы по устранению последствий атаки. После снятия угрозы будут проведены поквартирные обходы для оценки ущерба и разработки аварийно-восстановительных мероприятий.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате нападения погибли трое человек, восемь получили ранения, трое из них в тяжелом состоянии. Кроме жилых зданий и гостиницы повреждены около 20 автомобилей, три из которых полностью уничтожены огнем.



Власти города призывают жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения обломков беспилотников нельзя приближаться к ним, а необходимо сообщать в службу спасения по телефону 112.