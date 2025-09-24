Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае

«Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.