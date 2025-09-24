Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили о беспилотной опасности днем 24 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. Экстренные сообщения от РСЧС пришли жителям региона днем 24 сентября.

В крае существует угроза падения беспилотников.

«Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте, выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности», — призвали в МЧС.

При падении беспилотников необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, ВСУ атаковали беспилотниками центр Новороссийска. В результате два человека погибли и шестеро пострадали.