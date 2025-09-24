Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до семи человек. Все они госпитализированы, один получил ранения легкой степени тяжести, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Ранее сообщалось о двух погибших. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава города Андрей Кравченко организует оказание помощи пострадавшим. В Новороссийске действует режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб, координирующий работу городских служб.

После снятия угрозы начнутся поквартирные обходы для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. В течение дня в городе вновь включались сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше