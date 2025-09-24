Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Новороссийск выросло до 7

Ранее сообщалось о двух погибших. По распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева глава города Андрей Кравченко организует оказание помощи пострадавшим. В Новороссийске действует режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб, координирующий работу городских служб.
После снятия угрозы начнутся поквартирные обходы для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. В течение дня в городе вновь включались сирены из-за отражения повторной атаки беспилотников.
