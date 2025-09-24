В Сочи эвакуировали отдыхающих с пляжей

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что днем 24 сентября центр Новороссийска был атакован. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали. В акватории Черного моря также обнаружили безэкипажные катера.