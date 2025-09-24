Ричмонд
В Сочи эвакуировали отдыхающих с пляжей

Власти Сочи провели превентивную эвакуацию отдыхающих с пляжей после атак безэкипажных катеров на Краснодарский край в акватории Черного моря.

Соответствующее решение принял городской оперативный штаб курорта, сообщает мэрия.

По данным штаба, сейчас ситуация на территории курорта остается штатной. В случае возникновения реальной угрозы во всех районах будут активированы системы оповещения населения.

Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что днем 24 сентября центр Новороссийска был атакован. Повреждены несколько зданий, в том числе гостиница «Новороссийск». Как минимум два человека погибли и три пострадали. В акватории Черного моря также обнаружили безэкипажные катера.