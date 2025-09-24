Ричмонд
Что известно о ходе освобождения Кировска в ДНР

Бойцы группировки «Запад» на краснолиманском направлении завершают освобождение населенного пункта Кировск (украинское название — Заречное) на севере ДНР, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ситуации.

Ход освобождения

  • Подразделения группировки «Запад» использовали в Кировске на краснолиманском направлении эффект внезапности, с ходу форсировав реку Жеребец и вклинившись в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, в настоящее время ВС России ведут зачистку населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
  • Как отметили в Минобороны, Кировск окружен лесистыми участками и возвышенностями, что затрудняло действия наступающих российских войск.

Тактика ВСУ

  • В ведомстве сообщили, что ВСУ стянули к населенному пункту внушительные силы в количестве 3 бригад, всего было задействовано до 19 батальонов.
  • Украинские войска в Кировске использовали типичную тактику и превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя, отметили в Минобороны.