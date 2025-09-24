В Анапе силы ПВО отражают атаку БПЛА

На территории Анапы сохраняется угроза атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.
«Если вы в здании — укройтесь в помещении без окон: коридор, ванная, кладовая. Если вы на улице или в транспорте — укройтесь в ближайшем здании или паркинге. Соблюдайте спокойствие и ждите отмены сигнала опасности», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Сочи отдыхающих эвакуируют с пляжей. Городской оперштаб 24 сентября принял решение провести превентивные меры.
Ранее мы писали, что на территории всего Краснодарского края объявлена «Беспилотная опасность». По информации РСЧС, существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше