Глава Ростова Александр Скрябин выразил соболезнования в связи с терактом киевского режима в Новороссийске

Ростовская область, 24 сентября 2025, DON24.RU. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате террористического акта, совершенного киевским режимом в Новороссийске.

Источник: Don24.ru

«Пострадали мирные жители. Это ужасная трагедия. Ростовчане скорбят с жителями Новороссийска в этот тяжелый момент. Ростов с Новороссийском», — написал мэр в своем телеграм-канале.

По информации главы Новороссийска Андрея Кравченко, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате атаки повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки вражеских БПЛА на донской регион пострадали два человека. Налет отразили в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

