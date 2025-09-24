Глава Ростова Александр Скрябин выразил соболезнования в связи с терактом киевского режима в Новороссийске

«Пострадали мирные жители. Это ужасная трагедия. Ростовчане скорбят с жителями Новороссийска в этот тяжелый момент. Ростов с Новороссийском», — написал мэр в своем телеграм-канале.
По информации главы Новороссийска Андрея Кравченко, в городе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате атаки повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в ходе ночной атаки вражеских БПЛА на донской регион пострадали два человека. Налет отразили в Таганроге, Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.