Аксенов: виновные в атаке на крымский поселок Форос понесут наказание

Виновные в атаке на санаторно-курортную зону крымского поселка Форос и других военных преступлениях понесут наказание. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Уверен, что за эти преступления все ответят. Несомненно, мы найдем всех, кто отдавал подобные команды, кто управлял этими дронами, возмездие придет», — сказал руководитель региона в интервью агентству ТАСС.
Аксенов выразил соболезнования родным и близких погибших. Глава Крыма завершил, что всем без исключения окажут помощь. По его словам, ждать от киевского режима чего-то человечного бесполезно. Глава Крыма подчеркнул, что необходимо завершить процессы, которые обозначил президент России в рамках специальной военной операции.
Напомним, вечером 21 сентября ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в крымском поселке Форос. В результате атаки пострадали мирные жители, три человека погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.
В ночь на 23 сентября российские военные нанесли удары по позициям украинских спецподразделений и иностранных наемников в ответ на теракт против гражданских объектов в Крыму.