Беспилотную опасность отменили на Кубани

Жителей Кубани предупредили об отмене беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность отменили на Кубани. Жители края получили сообщения от РСЧС вечером 24 сентября.

В настоящее время региону ничего не угрожает.

Напомним, беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае днем 24 сентября. Атаке БПЛА подвергся центр Новороссийска. В результате два человека погибли, еще семеро пострадали. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, гостиница и 20 автомобилей. Три машины сгорели полностью.

